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Vartolu, Bursaspor antrenmanında şov yaptı

Vartolu, Bursaspor antrenmanında şov yaptı
Mesut Alan / Çukur dizisinde `Vartolu Sadettin` karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yeşil-beyazlı oyuncularla birlikte antrenmana çıktı.
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