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Ve düğmeye basıldı, orada geniş çaplı operasyon yapılıyor!

Ve düğmeye basıldı, orada geniş çaplı operasyon yapılıyor!
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin PKK tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.
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