ANASAYFA

Vekillerin yarısı liste dışı!

Vekillerin yarısı liste dışı!
AK Parti, son 4 seçimde mevcut vekillerinin yarısına yakınını değiştirdi. Kulislerde, 150’nin üzerinde milletvekilinin liste dışında tutulacağı konuşuluyor.
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