Birçok kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi

Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu`nda kabul edildi. Bakın neleri kapsıyor...