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Birçok kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi

Birçok kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi
Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu`nda kabul edildi. Bakın neleri kapsıyor...
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