ANASAYFA

WhatsApp mesajlarınız tehlikede!

WhatsApp mesajlarınız tehlikede!
WhatsApp`ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede. (Kaynak: NTV)
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