ANASAYFA

Yakalanınca... Böyle güldüler!

Yakalanınca... Böyle güldüler!
Adana`da 24 Haziran`da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, terör örgütü PKK/KCK adına ev ve iş yerlerinden para topladığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç