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Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Nurhan İçmez/ Tokat`ta yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Video için tıklayın
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