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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, 20 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı uyruklu tır’a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, 20 yaralı
Kaza, Tosya-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Tokat’a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü Kesikkaya bölgesinde arızalanan Gürcistan plakalı çelik yüklü tır’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve tır alev aldı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların isimle şunlar:
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