Yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, 20 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı uyruklu tır’a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.