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Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Konya`nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi.
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