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YSK, dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti

YSK, dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz`ün başvurularını kabul etti.
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