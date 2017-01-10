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10 Ocak 2017 14:16

1 milyon metre kare alanda ağaçlar yeşerecek

1 milyon metre kare alanda ağaçlar yeşerecek

10 Ocak 2017 14:16

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘Yeşeren Gaziantep’ adıyla Türkiye’ye örnek bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan kampanyalar ile Gaziantep sınırları içerisinde 1 milyon metre kare alan ağaçlandırılıyor.
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yetkilileri, sadece bu yıl içerisinde (2017 yılı) 1 milyon metre kare alana ağaçlandırma yapacaklarını ifade ettiler.
Ağaçlık alanların birçok canlı türünün yaşam alanı olması ve ekosistem döngüsü için vazgeçilmez unsurlar olması bilincini taşıyan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yetkilileri, çalışmalarına bu doğrultuda hız verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağlarbaşı bölgesinde toplam 644 bin 264 metre kare, Akbulut bölgesinde 131 milyon 198 bin 91 metre kare, Çevreli bölgesinde 123 milyon 658 bin 83 metre kare ve Kaleboynu 111 bin 488 metre kare olmak üzere toplam 1 milyon 10 bin 610 metre kare alanda ağaçlandırma çalışması başlattı. Bu doğrultuda yaklaşık 1 milyon 53 bin metre kare alanla birlikte toplam 2 milyon 63 bin 610 metre kare alan ağaçlandırılmış olacak. Ağaçlandırma alanlarına Gaziantep’te doğal olarak yetişen meşe, alıç, çitlembik ve bölge iklim tipine uygun olan fıstık çamı, kızılçam, kara selvi, badem ve dut dikilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu alanlarda çit yapımı, budor teras ve çukur açma çalışmalarını başlatarak fidan dikimi ayı içerisinde çalışmalarına hız verecek.
Yeşeren Gaziantep
‘Yeşeren Gaziantep’ kampanyasının farklı etkinliklerle yapılacak olan dikim çalışmalarında Gaziantep halkının aktif olarak yer alması, kendi ormanını kendilerinin oluşturması ve sonraki kuşaklara daha yeşil bir Gaziantep miras bırakması hedefleniyor.
Mevcut yeşil alanların korunması ve yenilerinin oluşturulması konusunda yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, aynı zamanda bu bilincin geleceğin Gaziantep’i için oluşturulması ve farkındalık oluşturmak amacıyla da çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırıyor.



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