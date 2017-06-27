Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 16:43

10 dakikada 7 araç hatalı sollama yaptı

Gaziantep’te polis ekiplerinin drone ile yaptığı trafik uygulamasında, 10 dakika içerisinde 7 araç hatalı sollama yaparak ceza yedi.

10 dakikada 7 araç hatalı sollama yaptı

27 Haziran 2017 16:43


Gaziantep Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarına bağlı ölümler ve sakatlanmaların yaşanmaması için bayram boyunca trafik uygulamalarına devam ediyor. Gaziantep-Nizip karayolu üzerindeki kontrol noktasında drone ile havadan trafik akışını görüntüleyen polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere önce tatlı ikram etti, sonra ceza kesti.


D-400 karayolunda yapılan uygulama sırasında sadece 10 dakika içinde 7 sürücü önünde seyreden aracı hatalı şekilde sollayarak, kazaya davetiye çıkardı. Yol güzergahı üzerinde bir noktada drone ile hataları tespit eden polisler, ikinci uygulama noktasında ise aracı durdurarak sürücüsüne 206 lira cezai işlem uyguladı.


Bazı sürücüler drone ile yapılan uygulamaya olumsuz tepki gösterirken, bazıları ise uygulamanın yerinde olduğunu, böylece kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!