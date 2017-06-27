10 dakikada 7 araç hatalı sollama yaptı

Gaziantep Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarına bağlı ölümler ve sakatlanmaların yaşanmaması için bayram boyunca trafik uygulamalarına devam ediyor. Gaziantep-Nizip karayolu üzerindeki kontrol noktasında drone ile havadan trafik akışını görüntüleyen polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere önce tatlı ikram etti, sonra ceza kesti.

D-400 karayolunda yapılan uygulama sırasında sadece 10 dakika içinde 7 sürücü önünde seyreden aracı hatalı şekilde sollayarak, kazaya davetiye çıkardı. Yol güzergahı üzerinde bir noktada drone ile hataları tespit eden polisler, ikinci uygulama noktasında ise aracı durdurarak sürücüsüne 206 lira cezai işlem uyguladı.

Bazı sürücüler drone ile yapılan uygulamaya olumsuz tepki gösterirken, bazıları ise uygulamanın yerinde olduğunu, böylece kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.