10 Kasım Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80'inci yılında saygı, şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Ünverdi yayımladığı anma mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'üngösterdiği liderliğin tüm dünyaya örnek,insanlığa da rehber olduğunu ve ilkelerinin aziz milletimize yol gösterdiğini kaydetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı Destanı ile dünyanın en güzel coğrafyasında, çağdaş, hür ve medeni bir toplum olarak yaşandığını belirten Ünverdi, dünya liderlerinin dahi Atatürk'ü anlatırken örnek gösterdiklerini ifade ederek, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Atatürk'ün vefatından sonra kurduğu, "Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir" cümlelerini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını ve birliğini sürdüreceğini belirten Ünverdi, mesajında “Atatürk'ün ilke ve inkılapları bizlere yol gösteren, hiçbir zaman sönmeyecek meşalemizdir. Bu ilke ve inkılaplar doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün ‘En büyük eserim' diyerek gençlerimize emanet ettiği, demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, bu ülkede yaşayan tüm bireylerin çabalarıyla ilelebet payidar kalacaktır. Aziz milletimizin kurtuluş savaşında gösterdiği milli şuur ve kahramanlık örneğiyle hedeflerimize varmak için ilerliyoruz. Ulu Önder'in yolundan asla sapmadan çağdaş, güçlü ve modern bir Türkiye için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 80 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.