10 Kasım'da Gaziantep Medical Park'ta hayat durdu

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. Ölüm yıl dönümünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde andı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi önünde gerçekleştirilen Atatürk'ü anma etkinlikleri saat 09.05'te başladı. Anma programında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Yapılan törene hastane yönetimi, doktorlar ve hastane personeli katıldı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve teşekkürlerini dile getirdi.

Kubba, “Fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesinde yaşadığı yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal, zor şartlar altında önderlik ettiği İstiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke bırakmıştır. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda muassır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır''şeklinde konuştu.