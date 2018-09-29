10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali başladı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali başladı.

İlçe merkezindeki kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçe kaymakamı ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran ekibi öncülüğünde başlayan kortej yürüyüşü öncesi açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu bizim 10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivalimiz. Büyük bir coşkuyla kortej yürüyüşü eşliğinde başlayacağız ve festival alanımıza gideceğiz. Orada değerli sanatçılarımız Ali Kınık, Zara ve Gülahmet'i dinleyeceğiz. Festivalde Oğuzeli'de yetişen ürünlerimizi tanıtacağız. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya bu ürünlerin başında gelen narımız, kurutmalığımız, nar ekşimiz, zahter balımızı bu festival vesileyle tanıtacağız" dedi.

Festival kapsamında ünlü sanatçılar Zara, Ali Kınık ve Gülahmet de konser verecek.