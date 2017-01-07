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07 Ocak 2017 09:57

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

07 Ocak 2017 09:57

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sınav, 10 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan ve gazetecilere önemli kazanımlar sağlayan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden beri her yıl kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama ile ilgili mesaj yayımladı.
Gazeteciliğin, büyük bir özveri gerektiren ve gerektiğinde çok zor koşullarda, haftanın her günü, günün her saati ve barış savaş demeden her koşulda yapılan zor bir meslek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sınav, “Gazetecilik meslek olmaktan öte özveri gerektiren bir yaşam biçimidir. Toplumun bilgilendirilmesi sürecinde çok önemli görevler üstlenmiş olan gazetecilere müteşekkiriz” dedi.
Prof. Dr. Sınav, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 5 Şubat 1924’te İzmir’de gazetecilerle sohbeti sırasında, “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır” dediğini hatırlatıp,gazetecilerimizin bu sorumluluk bilinciyle görevlerini yaptıklarına inandıklarının altını çizdi.
Prof. Dr. Sınav, SANKO Üniversitesinin kuruluşundan bu yana, gazetecilerin kendilerine katkılarını esirgemediklerine vurgu yaparak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.



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