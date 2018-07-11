10 yıllık kanser tedavisi sona erdi

Marakoğlu için son tedavisinin ardından kutlama pastası kesildi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören 75 yaşındaki Fatma Marakoğlu kanser hastalarına umut oldu. Marakoğlu’nun 10 yıldır süren tedavisi son kez girdiği kemoterapinin ardından tamamlandı. Fatma Marakoğlu için Onkoloji servisinde çalışanlar ve diğer hastalar tarafından "10’nu bu da sondu" yazılı pasta hazırlandı. Marakoğlu, doktorlarla birlikte pastasını keserek, kanserden kurtulmanın sevincini yaşadı. Marakoğlu için düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Etkinlik diğer hastalar için de moral oldu. Tıbbi Onkoloji Bölümü Prof. Dr. Alper Sevinç ve ekibi de büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken, Marakoğlu ise, yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu kaydederek, sevincini çalışanlarla paylaştı.