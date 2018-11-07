10 yıllık kilo sorunundan ameliyat ile kurtuluyor

Gaziantep(İHA) Gaziantep'te yaklaşık 10 yıldır kilo sorunu yaşayan 43 yaşındaki Elif Dikeç, fazla kilolarından geçirdiği ameliyat ile kurtulmaya başladı.

Yaklaşık 10 yıldır yaptığı diyetlerle bir türlü zayıflayamayan Elif Dikeç, aşırı kilolarla birlikte baş gösteren hipertansiyon, diyabet ,karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi hastalıklar nedeniyle kilolarından kurtulmak amacıyla tavsiye üzerine Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki 45 yaşındaki Elif Dikeç, Genel Cerrahi Uzmanı Op Dr A. Bora Üstünsoy kontrolünde tedaviye başladı. Yapılan tetkik ve muayenelerin akabinde obezite ameliyatı yapılmasın akarar verilen Dikeç, başarılı bir şekilde tamamlanan operasyon sonrasında aşırı kilolarından kurtulmaya başladı. Kilo vermeye başlayan Elif Dikeç, "Çocukluğumdan bu yana aşırı kiloluydum ve kilo vermek için birçok diyet yaptım fayda göremedim. Fazla kilolarımdan ötürü fiziksel ve psikolojik olarak çok etkileniyordum. Giydiğim kıyafetler içerisinde kendimi iyi hissetmiyordum. Sağlık sorunlarımın artmasında da aşırı kilonun etken olduğunu öğrendim. Tavsiyeler üzerine Hatem Obezite Cerrahisi Kliniğini tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti kısa süre de ayağa kalkıp yürüyebilmenin ve en önemlisi ağrı dolu anların korkusu içinde iken neredeyse acı çekmeden hareket etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gerek operasyon öncesi gerekse hastanede kaldığım süre zarfında Doktorum Bora bey ve hastane çalışanlarının bilgisi , tecrübesi ve motive edici güzel yüzleri beni çok mutlu etti. Başta Op Dr A. Bora Üstünsoy olmak üzere tüm hestane personel ve idarecisine hizmet nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.

Obezitenin hastanın genel sağlığını bozan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu vurgu yapan Op Dr A. Bora Üstünsoy ise, Elif Dikeç'in operasyonunun başarılı bir şekilde tamamladığını kaydederek, artık kilo vermeye başladığını ifade etti. Üstünsoy, obezite ile ilgili uyarılarda da bulunarak, "Obezite tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklar ile beraber astım, uyku apnesi, safrakesesi taşı oluşumu, reflü, kalp ve damar hastalıkları gibi çok sayıda soruna davetiye çıkarabilir. Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor" diye konuştu.

2 ayda 23 operasyon gerçekleşti

Üstünsoy, Hatem Hastanesi'nde 1 Eylül 2018 tarihinde Obezite ve Diyabet Cerrahisi Kliniği açıldığını da hatırlatarak, klinikte ise 2 ay içerisinde 23 başarılı cerrahi müdahalenin gerçekleştirildiğini kaydetti. Üstünsoy, kendisinin yanı sıra Genel Cerrahi Uzmanları Op.Dr. Emin Yılmaz ile Diyetisyen Saadet Tayşi ve Psikolog Elif Beydağı'nın da görev aldığını kaydederek, klinikteki ekipte yer aldığını ifade etti.