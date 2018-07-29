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29 Temmuz 2018 11:24

11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken başından vuruldu

Gaziantep’te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser başından vuruldu.

11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken başından vuruldu

29 Temmuz 2018 11:24

Maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Dedesi ve yakınları çocuğun düşmeden dolayı yaralandığını düşünerek hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun kaldırıldığı hastanede çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlendi. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser’in hayati tehlikesi sürüyor.


11 yaşındaki Emin’in dedesi Mehmet Keser, "Televizyon seyrediyorlardı. Bir baktık ki yere düştü. Sandalyeden düştük zannettik kaldırdık. Çocuk kupkuru olmuştu. Hastaneye götürdük ama anlamadılar. Sonra başka bir hastaneye götürdüğümüzde kafasında bir cisim olduğunu söylediler. Film çektiler kafasında kurşun var dediler. Nereden geldiğini de görmedik" dedi.


Polis ekipleri ise maganda kurşununu ateşleyen şahsın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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