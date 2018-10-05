13. Çukurova Nörolji Günleri 19 Ekim'de başlıyor

Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ev sahipliğinde, Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenecek olan 13. Çukurova Nöroloji Günleri 19 Ekim'de başlıyor.

Bölgenin en geniş kapsamlı Nöroloji Toplantısı olan Çukurova Nöroloji Günleri'nin 13.'cüsü bu yıl 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Toplantı programı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden destek veren bilim insanları ve katılımcılarla birlikte, interaktif ve yoğun geçecek şekilde planlandı. Bu yıl düzenlenen toplantıda da, önceki toplantılarda olduğu gibi nörolojinin temel konularında sık karşılaşılan tanı ve tedavi ile ilgili sorulara cevap aranırken, son yıllarda nöroloji dünyasındaki önemli gelişmeler de ele alınacak.