132 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Eğitime büyük önem veren, 105 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisi’nde, 7’den 70’e herkese eğitim imkânı sunan Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Bilgisayar İşletme eğitimi alıp, mezun olan 132 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Doğumdan ölüme kadar hizmet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin birçok alanda kurslar verdiğine dikkati çekerek, “2009 yılında başladığımız görevimizde bu güne kadar 26 bin 919 kişiye meslek edindirme kursları kapsamında eğitim verdik. Ayrıca Sosyal tesislerimizde vermiş olduğumuz diğer eğitim, ev spor kurslarımızda dahil olmak üzere 434 bin 122 kursiyere eğitim vererek, üniversite ve bir okul gibi çalışmışız. Sadece belediyecilik hizmetleri değil. Birçok alan da vatandaşlarımıza hizmet verdik. Bu güne kadar 561 tane park yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 4 okul yaparak eğitime katkıda bulunduk. Ayrıca 10 bin’in üzerinde konut yaparak vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 7 bin 100’ün üzerinde evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. 10.500 m. uzunluğunda sokak sağlıklaştırma yaparak tarihi dokuyu restore ettik. Hoş Geldin Bebek Projemizle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Evlilik Okulu Projemizle yeni evlenen çiftlere eğitim vererek kurs sonrasında onlara düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın cenazelerinde taziye çadırları ve taziye evleri hizmetini veriyoruz. Onların sevinçlerinde olduğu gibi üzüntülerinde de yanlarında oluyoruz. 66 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük. Önümüzdeki yıl 24 bin öğrencimizi daha Çanakkale’ye götürerek ecdadıyla buluşturacağız. Sosyal Marketimiz ’de dar gelirli ailelerimize yardım yapıyoruz. Öğrencilerimize eşofman, futbol topu, ayakkabı ve boyama seti dağıttık. Çiftçilerimize tohum ve gübre dağıtımı yaptık. Bu yıl 147 öğrencimizi Umreye göndereceğiz. 180 tane basketbol ve halı saha yaptık. Doğumdan ölüme her yaştaki vatandaşımızın ihtiyaç duyduğunda yanında hissede bileceği bir Şahinbey Belediyesi olarak karşınızdayız” dedi.