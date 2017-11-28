Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 15:48

132 kursiyer daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği proje kapsamında, Meslek Edindirme Kursları’nda eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 132 kursiyer daha sertifikalarını aldı.

132 kursiyer daha sertifikalarını aldı

28 Kasım 2017 15:48


Eğitime büyük önem veren, 105 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisi’nde, 7’den 70’e herkese eğitim imkânı sunan Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Bilgisayar İşletme eğitimi alıp, mezun olan 132 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.


Doğumdan ölüme kadar hizmet


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin birçok alanda kurslar verdiğine dikkati çekerek, “2009 yılında başladığımız görevimizde bu güne kadar 26 bin 919 kişiye meslek edindirme kursları kapsamında eğitim verdik. Ayrıca Sosyal tesislerimizde vermiş olduğumuz diğer eğitim, ev spor kurslarımızda dahil olmak üzere 434 bin 122 kursiyere eğitim vererek, üniversite ve bir okul gibi çalışmışız. Sadece belediyecilik hizmetleri değil. Birçok alan da vatandaşlarımıza hizmet verdik. Bu güne kadar 561 tane park yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 4 okul yaparak eğitime katkıda bulunduk. Ayrıca 10 bin’in üzerinde konut yaparak vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 7 bin 100’ün üzerinde evin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. 10.500 m. uzunluğunda sokak sağlıklaştırma yaparak tarihi dokuyu restore ettik. Hoş Geldin Bebek Projemizle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Evlilik Okulu Projemizle yeni evlenen çiftlere eğitim vererek kurs sonrasında onlara düğün hediyesi olarak çamaşır makinası hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın cenazelerinde taziye çadırları ve taziye evleri hizmetini veriyoruz. Onların sevinçlerinde olduğu gibi üzüntülerinde de yanlarında oluyoruz. 66 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük. Önümüzdeki yıl 24 bin öğrencimizi daha Çanakkale’ye götürerek ecdadıyla buluşturacağız. Sosyal Marketimiz ’de dar gelirli ailelerimize yardım yapıyoruz. Öğrencilerimize eşofman, futbol topu, ayakkabı ve boyama seti dağıttık. Çiftçilerimize tohum ve gübre dağıtımı yaptık. Bu yıl 147 öğrencimizi Umreye göndereceğiz. 180 tane basketbol ve halı saha yaptık. Doğumdan ölüme her yaştaki vatandaşımızın ihtiyaç duyduğunda yanında hissede bileceği bir Şahinbey Belediyesi olarak karşınızdayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Açık
    16°C
  • Cumartesi
    Açık
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç