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27 Şubat 2018 16:10

13.Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi Şahibey’de yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 13.

13.Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi Şahibey’de yapıldı

27 Şubat 2018 16:10

Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası Akkent Kapalı Spor Salonunda düzenlendi.


Turnuva Süper Grup, 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup ve 5. grup olmak üzere toplam 6 kategoride oynandı. 13.Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası’na 10 farklı ilden toplam 120 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.


"Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"


Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, turnuvanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, "Ev sahipliğini yaptığımız 13. Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi Turnuvası’nda dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Emek veren hakem ve sporculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” diye konuştu.




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