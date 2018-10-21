Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in bilim de ön plana çıkarılarak, artık kongreler şehri haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Gaziantep'te genç araştırmacıları bir araya getirip, birlikte çalışmalar yürütebilecekleri alt yapısı sağlam bir araştırma merkezi ile özellikle bölgemiz açısından önemli olan endokrin, metabolik ve nörolojik hastalıklara için araştırma merkezlerine ihtiyaç var” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ev sahipliğinde,Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği'nin organizasyonuyla 19-21 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te“13'üncü Çukurova Nöroloji Günleri” düzenlendi.

Dr. Güner Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep'in teknoloji, ticaret, sanayi ve turizmde çok yol aldığını, artık kongreler şehri haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi olarak bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Uluslararası Tıpta İnovasyon kongresine yurtdışından pek çok bilim insanını konuk ettiklerini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Yurtdışından gelen bilim insanlarını, bölgemiz ve ülkemizin değişik illerinden gelen akademisyenler ve öğrencilerle bir araya getirerek, inovasyonda ekosistem kurmanın bir adımını daha gerçekleştirdik. Bunun devamı getirmek üzere çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mesut Özkaya

Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya ise, “İlk dersimizde hep şunu anlatırız; nöroloji eşittir immünoloji artı nöroloji endokrinolojik bir bütündür. Herkes bakar, herkes göremez. Bakmak gözle ilgilidir. Ama görmek, beyinle ilgilidir. Siz değerli nöroloji camiası en önemli işlerden birisini yapıyorsunuz. Toplantının verimli geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Karataş

Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karataş da, “Çukurova Nöroloji Günleri, Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği'nin her yıl bölgemizdeki eğitim kurumlarının nöroloji klinikleri tarafından gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliktir” ifadelerine yer verdi.

İlkinin 13 yıl önce Derneğin Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Yakup Sarıca tarafından gerçekleştirildiğini ve bugüne kadar çok ciddi yol alarak 13'üncüsünün düzenlendiğini anımsatan Prof. Dr. Karataş, “Yola çıkarken amacımız ve vizyonumuz bölgemizdeki uzman, asistan, akademisyen ve nöroloji disiplini içinde yer alan herkesin güncel nöroloji bilgileriyle tanışması, onların geliştirilmesi ve pratikte bunların kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktı.

Bilimsel bir çağda yaşıyoruz. Bilimsel bilgi günümüzde her yıl katlanarak ilerlemekte. Nörolojinin de bundan payını alması gerektiğinden bu organizasyonukararlılıkla sürdürüyoruz. 13 yılın sonunda bir ürün ortaya koyduk bunu hep beraber geliştirmemiz lazım” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Münife Neyal

Toplantının açılış konuşmasını lokal organizasyon adına yapan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münife Neyal ise, Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği'nin bir aktivitesi olan Çukurova Nöroloji Derneği'nin 13'üncüsünün, 178 kayıtlı katılımcı ve 12 öğrencinin katılımıyla, ikisi sözlü bildirim olmak üzere toplam 14 oturumla gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

“Konuşmamı hem SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı hem de lokal organizasyonda ortak olduğumuz Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Abdurrahman Neyal ve tüm ekibi adına yapıyorum” diyen Prof. Dr. Neyal, “Bu organizasyonda bizlere destek veren başta SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanım Abdulkadir Konukoğlu'na,Mütevelli Heyet Üyelerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı başta olmak üzere, Üniversitemizin ve Tıp Fakültemizin üst yönetimine, Gaziantep İl Sağlık Müdürümüze, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yöneticilerine, tüm konuşmacı, oturum başkanları ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının bilimsel kısmına geçildi.