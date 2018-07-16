15 Temmuz 3x3 Sokak Basketbolu şampiyonası coşkuyla tamamlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen spor organizasyonlarının basketbol branşı ayağında 15 Temmuz şehitlerini anmak için potada yerini alan genç basketbolcuların vefası ve ay-yıldızlı bayraklarla yaşadıkları coşku, etkinlik alanını dolduran basketbol severlerden büyük alkış aldı. 3 farklı kategoride yarışmacı 53 farklı takımdan 210 basketbolcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında düzenlenen beceri koordinasyon parkuru, üç sayılık atış ve serbest atış yarışmalarına gençler büyük ilgi gösterdi. Potada heyecanın hiç dinmediği turnuvada Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dev adamları ve perileri etkinlik alanında yalnız bırakmazken, ödül kürsüsü heyecanı yaşayan şampiyonlara çeşitli armağanlar ve başarı belgelerini takdim etti.

“15 Temmuz Kahramanlarını unutmadık unutturmayacağız”

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasında gençlerin heyecanını paylaşan ve ödül töreni esnasında şampiyonlara başarı belgeleri, madalyaları ve armağanlarını takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada 15 Temmuz kahramanlarını unutmadıklarını ve hiçbirzaman unutturmayacaklarını ifade etti.

Fadıloğlu, “Eğer bugün burada bu etkinlikleri huzur içerisinde gerçekleştirebiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlıkları unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimize layık bireyler olarak vatanımıza, bu topraklara birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkacak ve hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkı ve destekleri olan başta Gaziantep Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğimize, değerli antrenör ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasını geleneksel hale getirdik. Elimizden geldiği kadar bu ve buna benzer organizasyonların sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki her mahallede bu tip etkinlikleri gerçekleştirebilelim. Bugün gençlerimize bir müjdemiz var. Çok kısa bir zamanda ilçemize basketbolcularımızı ağırlayabileceğimiz yeni bir tesis kazandırıyoruz. Ülkemizin kaynaklarını daha verimli hale getirebilmek ve daha yaşanabilir bir Gaziantep için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyor bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Sporcularımız adına mutlu ve gururluyum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, katılımcı sporcular adına mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Alkoçak, “Basketbolcularımız, bugün ödül için değil, vefa için oynadılar. Hepsi ile ayrı ayı gurur duyuyorum. Basketbol branşı adına çok mutluyum.Belediyelerimiz, alışveriş merkezlerimiz düzenledikleri organizasyonlarla branşımıza büyük bir değer katıyorlar. Düzenlenen bu anlamlı organizasyona verdikleri büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.