Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz’da asker kılığındaki teröristlerin yaşattığı geceyi ziyaretçilere aktaran müzede görsel efektler ve ses sistemi özel bir ekip tarafından hazırlandı.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bütün dünyaya darbeye halk darbesinin nasıl yapıldığını gösterdiklerini belirterek, “15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak, yaşamak ve yaşatmak için buradayız. Gün olur asra bedel diyoruz, gün olur ömre bedel. İşte 15 Temmuz için bu başlıkla hakaret ediyoruz. Yüce Mevlam bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın cesaretinde, liderliğinde halkımızın ferasetiyle bütün dünyaya nasıl darbeye darbe yapıldığını, halk darbesinin nasıl yapıldığını gösteren bu geceyi hep birlikte yaşadık” dedi.

Vali Yerlikaya ise, o geceyi kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini söyleyerek, “Öyle bir gece yaşadık ki 300 bin kardeşimizle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gazi şehrin evlatları, torunları olarak biz Türkiye genelinde büyük bir yürek, büyük bir imanla yazılan destanın Gaziantep ayağını yaşadık. Bu ihanet gecesi milletimizin birliği, beraberliği, Allahu Ekber sesleriyle gün öyle bir aydınlığa doğdu ki, açılan bu müze bizden sonraki gelecek olan nesle de bir tecrübe olarak göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Açılış sonrası törene katılanlar müzeyi gezerek, hain girişimi bir kez daha hatırladı. Vatandaşlar müzeyi çok beğendiklerini ve müzenin kendilerini o geceye götürdüğünü belirttiler.