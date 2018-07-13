15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde hüzün ve gururun bir arada yaşandığını belirtti. Türk insanının o gece destan yazdığını dile getiren Ünverdi, “15 Temmuz’un kahramanı şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. O gece ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerine karşı tek yürek mücadele verdik” dedi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gazi şehrin evlatlarının da darbe girişimine karşı büyük bir direniş sergilediğine vurgu yapan Ünverdi, “Gaziantepli hemşehrilerimiz darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede gözünü kırpmadan bulunduğu noktalarda ve meydanlara inerek ülkesine ve millet iradesine sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

Türk insanın feraseti, basireti ve cesaretiyle büyük bir uçurumun eşiğinden dönüldüğünü dile getiren Ünverdi, “Biz bin yıllık geçmişi olan köklü bir milletiz. Omuz omuza, bir ve beraber oldukça ne içeriden ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz. Ülkemizin birliğine, demokrasimize saldıranlar da 15 Temmuz’da olduğu gibi tarihin karanlık sayfalarındaki yerini alır” şeklinde konuştu.

Ünverdi, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkenin birlik ve dirliğine kast edildiğini ve ülkenin sonu belli olmayan bir karanlığa sürüklenmek istendiğine vurgu yaparak, “Çok şükür ki milletimizin metaneti, kararlılığı, canını ortaya koyarak verdiği mücadele ile şer odakları hedeflerine ulaşamamış, darbe girişimi bertaraf edilmiştir. O gecede aziz Türk milleti yeni bir kahramanlık destanı yazmış, tankların ve silahların önünde durarak, kurşunlara hedef olmak pahasına, kadın erkek, genç yaşlı demeden ülkesine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu Türk insanın doğasından gelen bir reflekstir. Söz konusu vatan olduğunda neler yapabileceğimize tüm dünya bir kez daha şahit olmuştur. Türkiye demokrasiyle yönetilen, millet iradesinin egemen olduğu bir ülkedir ve öyle de kalacaktır" diye konuştu.