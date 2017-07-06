15 Temmuz destanı sportif etkinliklerle hatırlanacak

Temmuz ayı boyunca 5 farklı branşta düzenlenecek organizasyonlara yüzlerce sporcu katılacak.

15 Temmuz Destanı ve Şehitleri Anma etkinleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, basketbol, badminton, futbol, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenecek olan spor müsabakaları farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 15 Temmuz gecesi ruhunun yaşayarak anlatılacağı sportif etkinlikler,Temmuz ayı sonuna kadar büyük bir coşku ile sürdürülecek.

“15 Temmuz ruhunu yaşatacağız”

15 Temmuz Destanı Spor Müsabakalarının geleneksel hale geleceğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıl dönümünde kutlu destanı hatırlatarak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anacağız. Ülkemizin dört bir yanında 15 Temmuz anısına yapılacak etkinlikleri biz de gençlerimizin katılımıyla düzenlenecek sportif etkinliklerde yaşanacak coşku ile taçlandırmayı arzu ediyoruz. Basketbol, badminton, futbol, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenecek olan spor müsabakaları şenlik havasında geçecek. Bu organizasyonlarda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek etkinliklere yer vereceğiz. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 25 Aralık’ta olduğu gibi 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi Bayramını da düzenlenen sportif etkinlikleri paydaş kurumlarımızın işbirliğiyle geleneksel hale getireceğiz. Sportif organizasyonlara katılacak olan tüm sporcularımıza, onların değerli antrenörlerine, müsabakaların sevk ve idaresini sağlayacak olan hakemlerimize başarılar diliyor ve tüm hemşehrilerimizi müsabakaları izlemeye davet ediyorum”dedi.

“Böyle bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyuyoruz”

Düzenlenecek olan 15 Temmuz Destanı Spor Müsabakalarına paydaş bir kurum olarak destek verecek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, düzenlenecek müsabaka takvimi ile ilgi yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi Destanının yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi dua, rahmet ve şükranla anıyoruz. Demokrasi zaferini ve milli iradenin bu şanlı direnişi tarihe altın harflerle nakşettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin anısını yaşatmak üzere Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan spor müsabakalarının basketbol branşı ayağına katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eminim ki diğer branşlarımızın il temsilcilerinin de duyguları benimki ile ortaktır. Organizasyonlar kapsamında yapılacak tüm müsabakaların 15 Temmuz ruhuna yakışır şekilde fair play çerçevesinde dostça, kardeşçe, gönül bağlarını güçlendirecek şekilde geçmesini temenni ediyorum. Organizasyonların düzenlenmesinde öncülük eden ve tesislerinin kapılarını her zaman olduğu gibi bu etkinlikler çerçevesinde de ardına kadar sporcularımıza açan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.