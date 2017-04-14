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14 Nisan 2017 17:04

15 Temmuz kahramanı, Gaziantep Büyükşehir’de çalışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesi Ankara Merkez Orduevi’ne gelen darbeci askerlerle çatışan er Müslüm Uzun’u yakın çalışma arkadaşları arasına aldıTerhisinin ardından memleketi Gaziantep’te taksicilik yapan Müslüm Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

15 Temmuz kahramanı, Gaziantep Büyükşehir’de çalışacak

14 Nisan 2017 17:04

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesi Ankara Merkez Orduevi’ne gelen darbeci askerlerle çatışan er Müslüm Uzun’u yakın çalışma arkadaşları arasına aldı


Terhisinin ardından memleketi Gaziantep’te taksicilik yapan Müslüm Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle nasıl çatıştığını anlatan Uzun, nöbet tuttuğu yeri ve içeridekileri namusu gibi koruduğunu ifade ederek, "O gece vatanım, milletim için, şehit olmak için, Allah yolunda gitmek için savaşırım düşüncesiyle hareket ettim. Vatan için elimden geleni yaptım diye düşünüyorum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Uzun’un hem uzman çavuşu kurtardığını hem de komutanının kaçırılmasını önlediğini belirterek, "O geceye ilişkin bütün gerçekler ortaya çıkmış olsa Müslüm gibi çok ciddi cesaret gösteren kahramanlar var. Yoksa millet mahvolmuştu. Allah, kendilerinden razı olsun. Yüce Mevlam, kendisini ailesine, vatana, millete bağışladı” diye konuştu.


O geceyi kısaca değerlendiren Şahin, “Müslüm kardeşimin anlattıklarını dinlediğim zaman hakikaten ne kadar üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Müslüm gibi kardeşlerimiz olmasaydı, 248 şehidimiz şehadet şerbetini içmemiş olsaydı, hain darbe girişimi gerçekleşmiş olacaktı ve belki de birçoğumuz bugün hayatta olmayacaktık. O yüzden hem bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, hem bütün gazilerimize yeniden şükranlarımı belirtiyorum” ifadelerini kullandı.


Şahin, kahraman asker Müslüm Uzun’u Büyükşehir Belediyesinde yakın çalışma ekibine dahil ettiğini söyledi. Şahin, "Böyle cesaret sahibi, böyle kahramanlık gösteren kardeşimizle birlikte çalışmaktan da bünyemize böyle bir kardeşimizi katmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" değerlendirmesini yaptı.




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