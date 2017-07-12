15 Temmuz ruhu Şahinbey’de yaşatılacak

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programları kapsamında Önce Vatan isimli Tiyatro gösterisi, satranç turnuvası, şehitleri anma yüzme etkinliği, 15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi ve Milli İrade Yürüyüşü’nden oluşan bir dizi etkinlik düzenleyecek. 14 Temmuz Cuma günü başlayacak etkinlikler, 15-16 Temmuz’a kadar devam edecek. Şahinbey Belediyesi, FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir kez daha tek vücut olacak.

"Önce Vatan"

Anma etkinlikleri kapsamında ilk program, 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Önce Vatan’ isimli tiyatro gösterisi düzenlenecek. Düzenlenecek tiyatro gösterisinde 15 Temmuz hain darbe girişimi ve aziz milletimizin şanlı direnişi anlatılacak.

Sosyal tesislerde etkinlik

14 Temmuz günü Selçuklu Gençlik Merkezi’nde Şehitleri Anma Satranç Etkinliği, 15 Temmuz günü Akkent yüzme Havuzunda 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yüzme Etkinliği düzenlenecek. Düzenlenecek her iki etkinlikte de Gençlere 15 Temmuz’un önemi hatırlatılmış olacak.

"15 Temmuz sergisi"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisi 14-15-16 Temmuz tarihlerinde Şehreküstü Konaklarında sergilenecek. Ziyaretçiler bu tarihler arasında 15 Temmuz da yaşananları fotoğraflara yansıyan görüntülerle daha yakından idrak etmiş olacaklar.

"Milli irade yürüyüşü"

Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne karşı, ülkeyi işgal etmek için girişilen darbeye karşı bir yıl önce meydanlara çıkan vatandaşlar ve Şahinbey Belediyesi çalışanları 15 Temmuz günü Şahinbey Belediyesinden Demokrasi Meydanı’na kadar Mehter Takımı eşliğinde ‘Milli İrade Yürüyüşü’ düzenleyecek. İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisi ne olduğunu tüm dünyaya gösteren kahraman yüz binler, o gecenin yıl dönümünde vatan şehitlerini yad edecek, gaziler için dua edecekler.