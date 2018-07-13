15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle 15 Temmuz ihanet kalkışmasında hayatını kaybeden şehitlerin anısına düzenlenen futbol turnuvasında 10 farklı spor kulübünde forma giyen 220 küçük krampon, yeşil sahada centilmence mücadele ediyor. Öğrencilerin yaz tatillerini sportif etkinliklerle verimli bir şekilde değerlendirmesi adına birbirinden farklı ve renkli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, eğitim çalışmaları ve etkinlikler esnasında milli ve manevi değerler konularında katılımcı öğrencileri bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor.

Şehitlerimizi rahmetle anıyor hatıralarını yaşatıyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde düzenledikleri futbol turnuvasının organizasyonunda katılımcı tüm kulüplerin büyük bir ilgi ve duyarlılıkla yeşil sahada yerlerini aldıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyemiz ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle düzenlenen futbol turnuvamız sportif başarı kaygısından uzak, tam manasıyla katılımcı çocuklarımızın gelişimi ve 15 Temmuz ruhunu yaşamaları, forma renklerini bir yana bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde paylaşım içerisinde olmaları adına planlandı. Çok şükür katılımcı tüm spor kulüplerimizin değerli idareci ve antrenörlerinin büyük destek ve ilgileriyle amaçladığımız doğrultuda organizasyonu icra ediyoruz. Turnuva vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hatıralarını yaşatıyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir diğer yandan turnuvamızda futbolun tüm güzelliklerine tanıklık ediyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.”