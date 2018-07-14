Dr. Güner Dağlı, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, tarihimizin hiçbir döneminde taviz vermediğimiz iç ve dış düşmanlara karşı, 15 Temmuz 2016 tarihinin bölünmez birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak, dünyaya çok büyük bir mesaj verdiğini kaydetti.

“Ülkemizin karşı karşıya kaldığı darbe girişimi; vatanını seven, kardeşlik içinde, huzur ve güven ortamında yaşayan halkımız ve devletimizle iş birliği içinde önlenmiştir” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Vatan ve bayrak sevdalısı Türk Milleti, tarihi boyunca destanlar yazmış, en zor şartlarda dahi sağduyuyu elden bırakmadan, gücü ve iradesiyle gerekeni yapmaktan çekinmemiştir. Milletimizin her kesiminden vatandaşımız darbe girişimini başlatan vatan hainlerine karşı ön saflarda yerini almış, gözünü karartarak, canlarını ortaya koymuşlardır. Hain darbe girişiminde verdiğimiz 250 şehit, milletimizin vatanı uğruna yapacaklarının birer sembolüdür. SANKO Üniversitesi olarak, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün vatanımıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine inanıyoruz. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz gençlerimizin vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, Türk adını ve gücünü dünyaya gösterecek bilim insanları olması için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi daha rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.