15 Temmuz yarışlarında 210 sporcu mücadele etti

Minik kulaçlar, Alleben 1 Yüzme Havuzunda ay-yıldızlı bayraklarla çizdikleri tabloyla tribünlerden büyük alkış aldı.

Alleben1 Yüzme Havuzunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yüzme yarışlarında mücadele eden 7-10 yaş aralığındaki minik sporcuların mücadelesi kulvarlardarenkli anlara sahne oldu. Yüzme branşında aldıkları eğitimlerin ardından yarış heyecanı yaşan 210 sporcu öğrencinin organizasyon komitesi tarafından şampiyon ilan edildiği yarışların açılış seremonisinde altın kulaçların ay-yıldızlı bayraklarla çizdikleri birlik ve beraberlik tablosu tribünleri dolduran öğrenci velilerinden uzun süre alkış aldı.

Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler

Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yüzme Yarışlarının seremonisinde katılımcı sporculara ve onları tribünlerden büyük bir coşkuyla destekleyen öğrenci velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, konuşmasında şunları söyledi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yüzme Yarışlarına katılan tüm sporcularımıza, yarışların start aldığı andan itibaren tribünlerden sporcularımızı coşkuyla destekleyen değerli velilerimize, yarışları büyük bir titizlikle idare eden değerli hakemlerimize ve organizasyonun her zaman olduğu gibi kusursuz bir şekilde planlanmasında büyük emekleri olan Alleben Yüzme Havuzunda görevli değerli antrenörlerimize, teknik ekibe ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep il Temsilciğimize gönülden teşekkür ediyorum. Aziz vatan toprağı uğrunda şehadet şerbeti için tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Allah, bu aziz millete bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Yarışların ilk seansından itibaren sporcularımızın ortaya koydukları üst düzey performanslar bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın mücadelesi, azimleri Gaziantep ve Türk yüzme sporu adına çok değerli. Bu üst düzey gayretin karşılığı ödül kürsüsü ve şampiyonluk olmalıydı.Bizde organizasyon komitesi olarak bu yarışı özgü ufak saniye ve salise farklarını dikkate almayarak tüm katılımcı sporcularımızı şampiyon ilan ediyoruz. Bundan sonraki spor hayatlarında tüm altın kulaçlarımıza başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki gerek akademik gerek spor hayatlarında arzu ettikleri başarıları yakalarlar. Bir kez daha bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emekleri ve katkıları olan değerli paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum."