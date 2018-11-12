151 kursiyer daha evlilik okulundan mezun oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 151 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Uzman-Pedagog Hatice Kübra Tongar, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eşlerin birbiriyle davranışlarında sevgi ve saygı olması gerektiğini belirterek, “Birbirimizi sevelim sayalım, sabırlı ve sadakatli olalım. Bunları yaptığımızda güzel bir evliliğimiz olur. Sağ olsun Hatice Hanım, annelere yönelik ‘Bağırmayan Anneler' adında seminer verdi. Evlatlarımızı sevelim. Eşlerimiz ve çocuklarımız Rabbimizin bizlere emaneti. Bizim bu dünyada hiçbir şeyimiz yok. Doğarken ve ölürken nasılsak yaşarken de öyleyiz. Arada kullandığımız muamelatın dışında sahip olduğumuz eş ve çocuklar bizlere emanet. O nedenle kısa olan hayatımızda bir birimizi sevelim sayalım ve çevremize iyilik yapalım. Eğer bu dünyada eşler birbirini sayar ve severse cennete gittiğinde ebedi hayatı birlikte kazanacak, yoksa bu dünyadaki hayat arkadaşımızı orada kaybedebiliriz. Bu nedenle eşlerinde birbirini iyiliğe, hayra ve ibadete teşvik etmesi lazım ki ahirette de birlikte olabilsinler” dedi.

Uzman-Pedagog Hatice Kübra Tongar, kursiyerlere evliliğin önemi ve çiftler arasındaki diyaloglarla ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Uzman-Pedagog Hatice Kübra Tongar, kursiyerlere sertifikalarını verdi.