15.Sokak Basketbolu Turnuvası başvuruları başladı

Her yaş kategorisinden kız ve erkek basketbol severlerin katılabildiği ve bu yıl 15’incisi yapılacak turnuva Hayri Tütüncüler Parkı içinde bulunan ve sadece basketbol için düzenlenmiş bir alanda gerçekleştirilecek. Turnuva 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva hakkında genel bilgiler ve başvuru koşulları:Sokak Basketbolu Turnuvası katılım başvuruları 4-9 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından online olarak yapılacak. Sokak Basketbolu Turnuvası’na Süper Minik 2009/2010, Minik 2007/2008, Küçük 2005/2006, Yıldız 2003/2004, Genç 2001/2002, Master 2000 ve üzeri yaş kategorilerinde ki sporcular katılabilecek. Uygunsuz ve genel ahlaka aykırı takım isimleri için takım kaptanı ile iletişim sağlanacak ve takım ismi değişimi sonrası fikstüre dahil edilecek. 18 yaş altı sporcular için veli izin belgesi zorunluluğu bulunuyor.

Bir sporcu en fazla iki kategoride yarışabilir, her iki kategoride dereceye girmesi durumunda kazanacağı ödüllerden yalnızca birinden faydalanabilir.