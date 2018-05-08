Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 12:22

15.Sokak Basketbolu Turnuvası başvuruları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılık, fırsat oluşturma, centilmenlik ve saygı kavramları temel alınarak gençlerin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak, spora olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’nın başvuruları başladı.

15.Sokak Basketbolu Turnuvası başvuruları başladı

08 Mayıs 2018 12:22


Her yaş kategorisinden kız ve erkek basketbol severlerin katılabildiği ve bu yıl 15’incisi yapılacak turnuva Hayri Tütüncüler Parkı içinde bulunan ve sadece basketbol için düzenlenmiş bir alanda gerçekleştirilecek. Turnuva 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva hakkında genel bilgiler ve başvuru koşulları:Sokak Basketbolu Turnuvası katılım başvuruları 4-9 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından online olarak yapılacak. Sokak Basketbolu Turnuvası’na Süper Minik 2009/2010, Minik 2007/2008, Küçük 2005/2006, Yıldız 2003/2004, Genç 2001/2002, Master 2000 ve üzeri yaş kategorilerinde ki sporcular katılabilecek. Uygunsuz ve genel ahlaka aykırı takım isimleri için takım kaptanı ile iletişim sağlanacak ve takım ismi değişimi sonrası fikstüre dahil edilecek. 18 yaş altı sporcular için veli izin belgesi zorunluluğu bulunuyor.


Bir sporcu en fazla iki kategoride yarışabilir, her iki kategoride dereceye girmesi durumunda kazanacağı ödüllerden yalnızca birinden faydalanabilir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç