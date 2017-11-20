Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 14:03

17 saniyede otomobildeki 25 bin TL’yi alarak kayıplara karıştılar

Gaziantep’te kimliği belirsiz şahıslar bir otomobilden 17 saniye içerisinde 25 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

17 saniyede otomobildeki 25 bin TL’yi alarak kayıplara karıştılar

20 Kasım 2017 14:03


Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi 38054 nolu Sokak’ta yaşandı. Alçı malzemeleri satan iş yeri sahibi İbrahim Yolcu, iş yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bankadan 25 bin TL çekti. İbrahim Yolcu, parayı bıraktığı aracını iş yerinin önüne park etti. Arkadan gelen araçtan inen şahıslar ise İbrahim Yolcu’ya ait aracın camını kırarak poşette bulunan 25 bin TL’yi çaldı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar 17 saniyede gerçekleştirdikleri hırsızlık olayının ardından kayıplara karıştı. Polis, olayın ardından iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısların kimliklerini belirleyebilmek için çalışma başlattı.


İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık olayının 17 saniye sürdüğü, şahısların soygun için iki defa girişimde bulunduğu görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç