17 saniyede otomobildeki 25 bin TL’yi alarak kayıplara karıştılar

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi 38054 nolu Sokak’ta yaşandı. Alçı malzemeleri satan iş yeri sahibi İbrahim Yolcu, iş yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bankadan 25 bin TL çekti. İbrahim Yolcu, parayı bıraktığı aracını iş yerinin önüne park etti. Arkadan gelen araçtan inen şahıslar ise İbrahim Yolcu’ya ait aracın camını kırarak poşette bulunan 25 bin TL’yi çaldı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar 17 saniyede gerçekleştirdikleri hırsızlık olayının ardından kayıplara karıştı. Polis, olayın ardından iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısların kimliklerini belirleyebilmek için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık olayının 17 saniye sürdüğü, şahısların soygun için iki defa girişimde bulunduğu görüldü.