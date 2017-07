179 Kursiyer daha iş hayatına atılacak

Eğitime büyük önem veren, 86 Gençlik Merkezinde ve Sosyal Tesisinde, 7’den 70’e herkese eğitim imkanı sunan Şahinbey Belediyesinin düzenlediği Meslek Edindirme Kursları içerisinde bulunan Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye Kullanımı, İngilizce ve Kuaförlük eğitimi alıp mezun olan 179 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

“Şahinbey’in hızına yetişemiyoruz”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, vatandaşların eğitilerek iş hayatına yönlendirilmesinin çok önemli bir proje olduğunu belirterek “Alacağınız kursiyerlik belgeleri hayatınızın ilerleyen günlerinde sizlere hayırlar getirmesini diliyorum. 396 bin 624 rakamı gerçekten de çok müthiş bir rakam. Şahinbey Belediyemizin çalışma hızına bizler dahi yetişemiyoruz. 396 bin 624 kişiyi eğiterek iş hayatına yönlendirmek çok önemli bir hizmet. Belediyelerimiz doğumdan ölüme kadar etkili ve yetkili bir kurum olup hizmet veriyor. Ben bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum” dedi.

“Eğitim bizim için önemli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin birçok alanda kurslar verdiğine dikkati çekerek, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu?’ diye buyuruyor. Bu nedenle her gün yeni bir şey öğrenip hayatımıza yeni bir şey kat bizim için önemli. Belediye olarak eğitime elimizden geldiği kadar maddi manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Bu güne kadar gençlik merkezlerimizde 70 ayrı branşta 396 bin 624 vatandaşımıza kurs verdik. Neredeyse Şahinbey’de yaşayan her iki kişiden bir tanesi belediyemize gelmiş ve kurslarımızdan faydalanmış. Eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alacak kursiyerlerimiz Bilgisayar Kullanımı, Hızlı Klavye Kullanımı, İngilizce ve Kuaförlük eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz. Bu anlamda hem kursiyerlerimizi hem de öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.