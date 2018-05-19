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19 Mayıs 2018 10:43

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü, SANKO Okullarında da coşkulu bir törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2018 10:43


SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde, Genel Müdür Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. SANKO Okulları Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’un, Kurtuluşa giden yolun başlangıcı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu meşalenin 99’uncu yıldönümü olduğunu söyledi. Milletlerin geçmişlerinde yol bulmanın, aydınlığa çıkmanın imkânsız görüldüğü bulanık, fırtınalı, karanlık dönemlerin olduğuna dikkati çeken Çalışkan, 19 Mayıs tarihinin aynı zamanda Atatürk’ün doğum günü olduğunu kaydetti. Atatürk’ün yokluklar içerisinde kazanılan Kurtuluş Mücadelesi sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini anımsatan Çalışkan, gençlerin emaneti sonsuza kadar koruyacaklarına, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracaklarına duyduğu inancı dile getirdi. Tören, konuşmaların ardından Atatürk’ün spor, edebiyat, sanat, bilim, tarih, matematik, yabancı dil ve rehberlik alanlarıyla ilgili görüşlerini içeren “SANKO Okulları Atatürk Gençliği Oratoryosu”yla devam etti. Öğretmenlerin sahne aldığı, “Bayrak Flama Grubu”nun sahne alması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya cevabını öğrencilerin içtenlikle okumasıyla devam eden tören, ortaokul dans gösterileri, Gençlik Marşı’nın söylenmesi, okul orkestrasının muhteşem performansı ve ront gösterisi ile sona erdi.




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