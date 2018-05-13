1’inci çiçek karnavalı sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından organize edilen Çiçek Karnavalı, ödül töreniyle sona erdi. Gaziantep’te ilk kez, 14 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Çiçek Karnavalının son gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin önüne kurulan alana çiçek dikti. Çiçek karnavalı kapsamında Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Şahin, ilk kez düzenlenen çiçek karnavalının daha da büyüterek geleceğe taşıyacaklarını söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alana çok önem veriyoruz, kente nefes veren, insanları rahatlatan yeşil alanların artmasına dönük çalışmalar yürütüyoruz. Kentin grileşen yüzünü yeşile boyuyoruz. Bu çalışmaları, çiçek karnavalına dönüştürdük, kente yaydık, şehirle bütünleştirdik, çiçekleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çiçek karnavalına bilgisini ekledi, bizler de bilgiyi uygulamayla birleştirdik, çok güzel oldu, Gazi şehrimize bu karnaval çok yakıştı. Suyu, havayı ve toprağı korumak bizlerin boynunun borcudur. Sevgiyi, kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirerek geleceğimizi şekillendireceğiz” dedi.

Sanko Park Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü Sevgi Uslu da bir ay boyunca süren karnaval hakkında bilgiler verdi. Usla, çiçek karnavalı fikrinin Büyükşehir Belediyesince yeşile yönelik yürütülen çalışmalarından esinlendiklerini bildirdi. Konuşmaların ardından kısa film ve resim kategorisinde dereceye girenlere madalyaları verildi.