1’inci Futbol, Bilim ve Sağlık Sempozyumu

Türkiye’de büyük ilgi gören futbolun birçok yönden ele alınacağı, sağlık ve bilimin spor üzerindeki katkılarının tartışılacağı sempozyum, SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum, SANKO Üniversitesi, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) işbirliği, Spor Fizyoterapistleri Derneği veTürkiye Futbol Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenecek. Sempozyumun ilk gününde “Türkiye’de Futbola Güncel Yaklaşımlar” konulu bir panel yapılacak. Moderatörlüğünü aynı zamanda sempozyum başkanı da olan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun’un yapacağı panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir GFK Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi RektörüProf. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Onur ÜyesiProf. Dr. Mehmet Binnet, Spor Yazarı Ömer Üründül, Erdem Yörükoğlu (Fizyoterapist - A Milli Futbol Takımı), Dr. Gürhan Dönmez (Spor Hekimi -Gençlerbirliği Spor Kulübü) ile Gürkan Günaydın(Fizyoterapist - Ampute Futbol Takımı) konuşmacı olarak katılacak. 2 Mart 2018 Cumartesi günü ise sempozyumu bilimsel kısmında Volga Bayrakcı Tunay - Derya Özer Kaya (Futbolda Performans Testleri ve Eğitim Oturum Başkanları), Fzt. Elif Turgut (Pliometrik Eğitim), Fzt. Mesut Selami (Performans Değerlendirmede Teknoloji - CPS),Fzt. Serdar Demirci Kuvvet Eğitiminde Yeni Boyutlar, M. Metin Bayram-Baran Yosmaoğlu Futbolda (Yaralanmalardan Korunma ve Egzersiz Oturum Başkanları)Fzt. Hayri Baran Yosmaoğlu(Klinik Egzersiz Uygulama Prensipleri), Fzt. Gülcan Harput Aktaş (Eksentrik Eğitim), Fzt. Bünyamin Haksever (FIFA Yaralanmaları Önleme Eğitimi), Fzt. Derya Özer Kaya(Nöromuskuler Eğitim), Gül Baltacı-Serkan Usgu(Futbol Yaralanmalarına Özel Tedavi UygulamalarıOturum Başkanları), Fzt. Görkem Dizdar (Hamistring Yaralanmalarında Postural Yaklaşımlar), Fzt. Nihan Özünlü Pekyavaş (Bantlama Teknikleri), Fzt. Serkan Usgu (Enstrümanlı Yumuşak Doku Uygulamaları /Graston), Dr. Savaş Kudaş (Osmanlıspor Kulübü PRP-Kuru İğneleme Uygulamaları), Hasan Hallaçeli(Oturum Başkanı), Dr. Rüştü Güner(Futbolda Dopingle Mücadele), Uğur Cavlak- İrem Düzgün (Futbolda Destekleyici Uygulamalar Oturum Başkanları), Dyt. Beril Köse (Futbolda Ergojenik Destekler), Psk. Mine Görgün (Psiko-Sosyal Destek Yaklaşımları), Fzt. Elif Özkaleli Vardar (Sporcularda Psikonöroİmmunolojik Tedavi), Kezban Bayramlar-Necmiye Ün Yıldırım (Yaralanma Sonrası Futbola DönüşOturum Başkanları), Dr. Tuğba Kocahan (Kadın Futbolu), Fzt. Burak Ulusoy (Spora Dönüşte Fonksiyonel Testler), Fzt.Bihter Akınoğlu (TOHM/ SESAM Çalışmaları) konulu sunumlar yapacak. Programın sonunda ise Fzt. Görkem Dizdar tarafından Manuel Terapi Yöntemleri İle “Hamstring’lerin Dilinden Anlamak” konulu bir workshop düzenlenecek. Sempozyuma ayrıca Gazişehir Futbol Kulübü Alt Yapı Takımları (13, 14, 15, 16, 17, U21 yaş grupları)Şahinbey Ampute Futbol Takımı,Engelsiz Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye’deki tüm Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de katılım sağlayacak. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt işlemlerine www.sanko.edu.tr adresinden erişilebilecek.