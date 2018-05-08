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08 Mayıs 2018 09:24

1’inci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 1’inci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivalinin açılışında esen “TÜRKSOY” rüzgârı, yerini "IV.

1’inci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali devam ediyor

08 Mayıs 2018 09:24

Murat" operasına bıraktı.


Devlet Opera ve Balesi (DOP) Genel Müdürlüğünce Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Şehitkamil Belediyesi katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, şehri renklendirdi.


Festival açılışında esen “TÜRKSOY” rüzgarının ardından, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sunulan "IV. Murat" operası, ayakta alkışlandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Ana Salondaki sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sunumlar, büyük beğeni topladı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı “TÜRKSOY” tarafından verilen konser ve “IV. Murat” operası izleyenleri adeta büyüledi.


Türkiye’nin de üyesi bulunduğu TÜRKSOY’un çeşitli ülkelerden gelen opera solistlerine, Kazakistan’ın Karaganda Senfoni Orkestrası eşlik etti. Orkestra şefi Petr Grıbanov yönetiminde, Soprano Elnura Samarbekova, Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, Soprano Eleonora Mustafayeva, Tenör Ünüşan Kuloğlu, Bariton Talgat Mussabayev’in sahneye çıktığı konserde birbirinden değerli 25 eser seslendirildi.


Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “IV. Murat” operasıyla devam eden etkinlik, görkemli müzikleriyle Okan Demiriş’in bestesi, Ulusal Türk Operası repertuvarının seçkin bir örneği olan IV. Murat Operası, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini, sarayın gizemli dünyasını ve yaşanan çekişmelerini anlattı. Üç perde halinde sunulan eser, ayaklanan yeniçeri ve sipahileri, asilerin başı Topal Recep Paşa’yı, Sultan Murat’ın annesi Kösem Sultan’ı, Şehzade Bayezid’i, Sultan Murat’ın sadık hizmetkarı Dilfigar’ı ve birçok tarihi şahsiyeti sahneye taşıdı.


12 Mayıs’a kadar devam edecek festival kapsamında 10 Mayıs’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce "Düğün" isimli bale gösterisi sunulacak. Festivalin son gününde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından libretto ve koreografisini Beyhan Murphy, müziklerini Mercan Dede’nin yaptığı "Güldestan" eseri sanatseverlerle buluşacak.




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