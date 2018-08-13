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13 Ağustos 2018 13:35

2 çocuk babası madde bağımlısı ölü bulundu

Gaziantep’te boş bir arazide bulunan cesedin 2 çocuk babası olan madde bağımlısına ait olduğu belirlendi.

2 çocuk babası madde bağımlısı ölü bulundu

13 Ağustos 2018 13:35


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi’ndeki boş arazide vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, polis yaptığı incelemede şahsın 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak olduğunu tespit etti. Altıparmak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu.


Uzun süredir madde kullandığı ve bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiği belirtilen Mecnur Altıparmak’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, yaklaşık bir ay önce karısının çocuklarını da alarak evden ayrıldığı öğrenildi. Altıparmak’ın ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.




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