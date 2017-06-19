2 kez cezaevinden kaçan şahıs fidye olayına karışınca yakalandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine müracaatta bulunan E.O., kaçırılan kardeşi O.Ç.O. için kendisini arayan adını bilmediği şahısların, kardeşinin serbest bırakılması karşılığında 5 bin TL para istediklerini beyan etti. Harekete geçen polis ekipleri, E.O. ile birlikte hareket ederek kaçırılan mağdur O.Ç.O. ve şüphelilerden C.N., M.K. ve M.D.’ye ulaştı. O.Ç.O.’yu kurtaran polis, C.N., M.K., M.D. ve İ.K. ile birlikte K.Y. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan arama ve kontrollerde ayrıca olay yerinde bulunan K.Y. isimli şahıstan 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. K.Y. isimli şahsın 5 adet arama kaydının olduğunu belirleyen polis ekipleri, nitelikli kasten öldürme olayından 20 yıl 10 ay cezası ve toplam 4 bin TL para cezasının olduğunu tespit etti. Ekipler, şahsın Afyonkarahisar ile Tekirdağ cezaevlerinden kaçtığını belirledi. Olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde mağdur ve şüpheli şahısların çeşitli suçlardan arama kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslarla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği belirtilirken, işlemlerin ardından şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.