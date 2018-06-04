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04 Haziran 2018 14:00

2 milyon liralık değerli taşlar havalimanında ele geçirildi

Gaziantep’ten İzmir’e uçakla götürülmek istenen kırmızı, beyaz renklerdeki yakut taşlar, kristal pırlanta, kehribar taşı ile pirinç ve bakır karışımı yüzük ele geçirildi.

2 milyon liralık değerli taşlar havalimanında ele geçirildi

04 Haziran 2018 14:00


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Organize Suzlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü tarafından değerli taş ve maden kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik soruşturma kapsamında, İzmir’e gitmek üzere Gaziantep Havalimanı’na gelen 2 şahsın üzerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda tahmini değeri 2 milyon 100 bin TL olan 36 adet kırmızı renkli yakut taşı, 1 adet beyaz renkli yakut taşı, 1 adet beyaz renkli kristal pırlanta, 2 adet sarı renkli kehribar taşı, 1 adet sarı renkli pirinç bakır karışımı yüzük bulundu. Aramalarda 2 adet mercek, 2 adet hassas terazi, 2 adet yakın ve pırlanta ölçüm cihazı, 1 adet 20 mililitre şişe içerisinde altın ayar suyu da ele geçirildi.


Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.




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