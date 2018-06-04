2 milyon liralık değerli taşlar havalimanında ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Organize Suzlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü tarafından değerli taş ve maden kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik soruşturma kapsamında, İzmir’e gitmek üzere Gaziantep Havalimanı’na gelen 2 şahsın üzerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda tahmini değeri 2 milyon 100 bin TL olan 36 adet kırmızı renkli yakut taşı, 1 adet beyaz renkli yakut taşı, 1 adet beyaz renkli kristal pırlanta, 2 adet sarı renkli kehribar taşı, 1 adet sarı renkli pirinç bakır karışımı yüzük bulundu. Aramalarda 2 adet mercek, 2 adet hassas terazi, 2 adet yakın ve pırlanta ölçüm cihazı, 1 adet 20 mililitre şişe içerisinde altın ayar suyu da ele geçirildi.

Şüpheli iki şahıs gözaltına alınırken, şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.