2018’in en güzel 18 hediyesi SANKO Park’ta

Sanko Park Müşterileri 2018’i en iyi 18 hediye ile karşılıyor.

Sanko Park’ta ziyaretçileri, 1 Aralık 2017 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 100 TL ve katlarındaki alışverişlerde çekilişe katılma şansı yakalayacak.

2018’e 18 muhteşem hediye ile girecek olan Sanko Park Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, Otomobil, bilgisayar, telefon, televizyon ve dört adet 2.500 TL değerinde tatil çeki kazanma şansına sahip olacak.

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park, yeni yılda 18 kişiye 18 muhteşem hediye kazandıracak kampanyası ile yine farkını gözler önüne seriyor.

SANKO PARK

Gaziantep’te 2009’da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park’ın karmasında birçok markanın yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100’e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.