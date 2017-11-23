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23 Kasım 2017 11:30

24 Kasım Öğretmenler Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

24 Kasım Öğretmenler Günü

23 Kasım 2017 11:30

Dr. Güner Dağlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Çocuklarımızı emanet ettiğimiz değerli öğretmelerimizin kalem tutmayı öğreten ellerinden saygıyla öpüyorum” dedi.


Prof. Dr. Dağlı Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitimde de büyük bir öngörü ve çabayla muasır medeniyetler seviyesine ulaşılması konusunda rehberlik ettiğine vurgu yaptı. Atatürk’e 24 Kasım 1928’de, Bakanlar Kurulunca Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanın layık görüldüğü tarih olduğunu anımsatan Dağlı, toplumlarda birbirinden farklı meslekler olduğunu ve bunların kuşaktan kuşağa en doğru ve sağlıklı şeklide aktarılmasında öğretmenlerin büyük rol ve önemi olduğunu kaydetti. Rektör Dağlı, "Eğitimin temelinden başlayarak, meslek edinmeye kadar geçen sürede öğretmelerimizin fedakarca çabaları, bizlerin ve çocuklarımızın yetişmesinde en büyük güçtür. Büyük Atatürk’ün ‘Öğretmenler!... Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir’ şeklinde ifade ettiği ve özellikle de bizim gibi sağlık sektörü profesyonelleri yetiştiren üniversiteler için öğretmelerin değeri ve önemi asla göz ardı edilemez. Bizleri büyük emeklerle yetiştiren, haklarını ödeyemeyeceğimiz, hepimizin çocukluğumuzdan başlayarak, meslek yaşamımıza kadar kalbimizde ve düşünce sistemimizde büyük yer kaplayan birbirinden değerli öğretmelerimizin bu vesileyle Öğretmen Günü’nü bir kez daha kutluyor, ellerinden saygıyla öpüyorum” diye konuştu.




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