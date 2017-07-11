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11 Temmuz 2017 11:19

25. GAPSHOES Fuarı 19 Temmuz’da açılıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası ve Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından organize edilen 25.

25. GAPSHOES Fuarı 19 Temmuz’da açılıyor

11 Temmuz 2017 11:19

Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES), 19 Temmuz’da açılacak.


Ortadoğu Fuar Merkezi’nde dört gün boyunca açık olacak fuara yurt içinden Gaziantep, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop ,Şanlıurfa ve birçok ilden, yurt dışından ise Çin’den firmalar katılacak. Ortadoğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yaklaşık 20 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği fuarda, 135 firma ile 350 marka yer alacak.


"Doğru Pazar, doğru alıcı"


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ilk olarak 2003 yılında gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarı’nın o günden bugüne istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve sektöre yön veren bir fuar haline geldiğini belirtti. Gaziantep’in, Türkiye’de ayakkabı sektörünün nabzını tuttuğunu ve en önemli ayakkabı üreticilerinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Konukoğlu, Gaziantep’ten en fazla ayakkabı ihracatı yapılan pazarların başında Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, AB ülkeleri ve Afrika ülkelerinin geldiğine dikkat çekti.


Böylesine güçlü bir rekabet ortamında amacın sadece kaliteli ürün üretmek olmadığını, üretilen ürünün doğru pazarlarda doğru alıcıya güvenle ulaştırmak gerektiğini ifade eden Konukoğlu, “Ürettiğimiz her ne olursa olsun kaliteden, yenilikçi anlayışından ve müşteri beklentilerine göre vizyon çizen pazar stratejileri üreterek daha çok büyümenin sağlanacağına inanıyorum” dedi.




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