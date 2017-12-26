25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası toplantısı yapıldı

00’de Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleşti.

Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycoğlu ile oyuncu Bahar Çağlar ve Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ile oyuncu Birsel Vardarlı Demirmen katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hidayet Türkoğlu, "Köprü anlamına gelen Zeugma’nın antik mirası önünde size seslenirken, sporun da toplumlar, kültürler ve medeniyetler arasında bir köprü olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu: "Basketbola desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim"

Önemli bir organizasyonu yapacaklarından dolayı heyecanlı olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Basketbol tarihinde ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde ev sahipliği yapacak şehrimizde gerçekleşecek basketbol şölenini Gaziantepli dostlarımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Basketbola olan ilginin daha artması ve ülkemizin her yerinde gençlerimizin basketbolla tanışması için yürüdüğümüz yolda, böylesine önemli finallerin farklı şehirlerde yapılmasının değeri her zaman büyüktür. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyonun adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine eminim. Bu vesileyle bir daha basketbola olan inancı ve desteği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Türkoğlu ayrıca organizasyonun Gaziantep’de gerçekleşmesini sağlayan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de ayrı teşekkür etti.

Kadın basketboluna olan ilgiden dolayı memnun olduğunu belirten Birsel Vardarlı Demirmen ise, “Sezon öncesi ilk maç olarak oynanıyordu. Dün akşam geldik. Hazırlıklarımızı bugün tamamlayacağız. Kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupada daha götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fırat Okul: “İyi olan kazansın”

Başantrenör Fırat Okul ise, “Burada olmak mutluyuz. Gaziantep’te oynayacağımız için federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu’na teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için değerli. Takvimden dolayı yılın son maçı olacak. Bizim de amacımız kazanmak. Rakip takıma başarılar diliyorum, İyi olan kazansın” ifadelerini kullandı.

Zafer Kalaycığlu: "İki takım da kupayı almaya geldi"

Fenerbahçe gibi değerli bir rakip ile oynayacaklarından dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Zafer Kalaycıoğlu, “Lig başında oynandığı zaman yabancı oyuncular olmadığı için sürpriz sonuçlar olabiliyordu. İleri tarihe aldıkları için federasyona teşekkür ediyoruz. Takımlar tam oturduğunda maçın ilgisi ve değerini daha çok artıyor. Böyle güzel bir şehri seçtikleri için de teşekkür ederim. Kadın basketbolunu bir yere getirmek için çabalıyoruz. Her iki takım da kupayı almaya geldi. Üst düzeyde mücadele olacak. Bu sene biri lig, biri Euroleague olmak üzere 2 kez karşılaştık. Bir maçı biz, bir maçı onlar kazandı. Bu sene çok karşılaşacağız. Biz bundan çok mutluyuz” diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep halkını maça davet eden Bahar Çağlar ise Fenerbahçe karşılaşmasının keyifli bir maç olacağını belirtti.