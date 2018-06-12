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12 Haziran 2018 12:34

25 ton buğday çevreyoluna saçıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde buğday yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

25 ton buğday çevreyoluna saçıldı

12 Haziran 2018 12:34

25 ton buğdayın saçılması sonucu çevreyolunda tarlayı andıran görüntüler ortaya çıktı.


Gaziantep’in İslahiye ilçesi çevreyolu Fevzipaşa mevkiinde seyir eden Yusuf E. idaresindeki 21 NCR 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 25 ton buğday yola savrulurken, sürücü hafif yaralandı. Sürücü, çevredekilerinin de yardımıyla tırın camından dışarı çıktı.



Buğdayı jandarma ve işçiler topladı


Etrafa saçılan buğday nedeniyle yolda jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Yolda yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yola saçılan yaklaşık 25 ton buğday ise jandarma ekipleri ve işçiler tarafından toplanarak, kaza yerine gelen başka bir tıra yüklendi.


Yol tamamen buğdaydan temizlenmesinin ardından çift taraflı olarak ulaşıma açıldı.


Öte yandan, buğdayın Hatay Kırıkhan’daki lisanslı bir depoya götürüldüğü ve tırın dorsesinin savrulması nedeniyle devrildiği ileri sürüldü.




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