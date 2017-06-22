25 Ünite Kan Veren vatandaş Madalya ile ödüllendirildi

İslahiye ‘de Kızılay’a 8 yılda 25 ünite kan bağışlayan esnaf Mustafa Güngör, bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kızılay’a 8 yılda 25 defa kan bağışlayan esnaf Mustafa Güngör bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Mustafa Güngör ödül töreninde 25. ünite kanı verdim. Dileğim ve temenim ülkemizde kan verme alışkanlığını yaygınlaştırmak. kanın herkese lazım olduğunu belirten Güngör, "Kan vermek çok faydalı kendimi çok iyi hissediyorum yaralı ve faydalı bir şey yapmak insanı mutlu ediyor. Bende çok mutluyum, daha önce 13 ünite verdiğim kan bağışında bronz madalya almıştım. Bugünde 25. ünite kanda gümüş madalya almak 8 yılda 25 ünite kan ancak gittiği yere kadar gitmek ve şuan ki hedefim altın madalya, ancak altın madalyada sonrada devam etmek isterim, gittiği yere kadar canım sağ olduğu sürede devam edeceğim" dedi.