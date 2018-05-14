25 yıldır yoksul ailelerine yardım ediyorlar

Gaziantep’te bir yardım vakfı tarafından 25 yıldır binlerce muhtaç aileler belirlenerek, yardım ediliyor

Gaziantep’te 1993 yılında kurulan Gaziantep Yardım Vakfı, 25 yıllık süreçte binlerce yoksul aileye yardımda bulunuyor. Birçok öğrenciye ise burs vererek eğitime katkı sağlayan vakıf, her yıl yaklaşık 450-600 ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gaziantep Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cıncıkcı, düzenlediği basın toplantısında, vakfın icraatlarına değinerek, temel prensiplerinin ise, "Kimse aç kalmasın, kimse aç yatmasın" anlayışı olduğunu ifade etti. Cıncıkcı, "Gaziantep Yardım Vakfı 10 gönüllü arkadaş ile 1993 yılında kuruldu. Resmileştikten sonra bugün 25. Yılımızı kutluyoruz. Her yıl yaklaşık 450-600’e yakın aileye yardım ediyoruz. Bunların içerisinde çocukları bizden burs alanlar var. başlıca yardımlarımız Gıda, giyim, ev eşyaları, öğrencilere burs ve kitap olarak ön plandadır” dedi.

Gaziantep Yardım Vakfı Mütevveli Heyet Başkanı Sıtkı Severoğlu ise, "Biz çeyrek asrı geçtik bugüne kadar binlerce aileye yardım ettik. Binlerce öğrenciye burs desteği verdik. Artık bugünden sonra bu yaptığımız hizmetleri gelin birlikte yapalım. İki hedefimiz var, 1 yardıma muhtaç aileleri tespit etmek, 2 yardıma muhtaç varlıklılara yardımcı olmak, çünkü çok sayıda yardım etmek isteyen varlıklı insanlar gerçek yoksul ailelere ulaşamıyor. Bizim amacımız bunlar arasında köprü görevi üstlenmek” diye konuştu.